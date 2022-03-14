Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку, – Financial Times

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка матиме наслідки», – заявив Нед Прайс, речник Держдепартаменту.

США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією The New York Times 14 березня радник з національної безпеки Джейк Салліван зустрічався в Римі упродовж семи годин з Ян Цзечі, членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та керівником партійної комісії із закордонних справ.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка матиме наслідки», – заявив Нед Прайс, речник Держдепартаменту, на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про зустріч у Римі.

Зустріч відбулася у тому числі для того, щоб «точно пояснити наші занепокоєння», – сказав він, додавши: «Ми гарантуємо, що жодній країні не вдасться уникнути покарання за таке (підтримку Росії, – LB.ua)».

При цьому, представники американської адміністрації не повідомили, як Китай відповів на запит Росії, чи була запропонована чи надана допомога, зазначає The New York Times.

Нагадаємо, учора видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну.

У посольстві Китаю у США у свою чергу заявили, що не знають про те, що РФ запросила в Китаю військову техніку для продовження війни з Україною.

Раніше міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що США можуть застосувати «руйнівні» заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії.