Китай заперечує, що Росія зверталась до нього по військову допомогу

"Я ніколи про це не чув," - заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні.

У посольстві Китаю заявили, що не знають про те, що РФ запросила в Китаю військову техніку для продовження війни з Україною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника посольства Китаю у Вашингтоні.

"Я ніколи про це не чув… Наразі першорядним завданням є запобігання ескалації напруги або навіть виходу ситуації з-під контролю", - заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй. Він також додав, що "поточна ситуація в Україні дійсно бентежить", і закликав "докласти максимум зусиль, щоб підтримати Росію та Україну у просуванні переговорів, попри складну ситуацію, для досягнення мирного результату".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія попросила в Китаю військову техніку для продовження вторгнення в Україну. Зокрема, з цього приводу помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і голова канцелярії Комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ, член Політбюро Ян Цзечі домовились про зустріч 14 березня в Римі. "Сторони обговорять поточні зусилля з урегулювання конкуренції між нашими двома країнами та обговорять вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку", - йдеться в повідомленні Білого дому.