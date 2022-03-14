Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині пошкоджено внаслідок обстрілу, ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
ГоловнаСвіт

Китай заперечує, що Росія зверталась до нього по військову допомогу

"Я ніколи про це не чув," - заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні.

Китай заперечує, що Росія зверталась до нього по військову допомогу
Фото: ЕРА

У посольстві Китаю заявили, що не знають про те, що РФ запросила в Китаю військову техніку для продовження війни з Україною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника посольства Китаю у Вашингтоні.

 "Я ніколи про це не чув… Наразі першорядним завданням є запобігання ескалації напруги або навіть виходу ситуації з-під контролю", - заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй. Він також додав, що "поточна ситуація в Україні дійсно бентежить", і закликав "докласти максимум зусиль, щоб підтримати Росію та Україну у просуванні переговорів, попри складну ситуацію, для досягнення мирного результату".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Росія попросила в Китаю військову техніку для продовження вторгнення в Україну. Зокрема, з цього приводу помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і голова канцелярії Комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ, член Політбюро Ян Цзечі домовились про зустріч 14 березня в Римі. "Сторони обговорять поточні зусилля з урегулювання конкуренції між нашими двома країнами та обговорять вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також