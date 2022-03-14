"Це складна історія": Зеленський заявив, що хоче зустрітися з Путіним

Президент Володимир Зеленський хоче зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним, щоби говорити про завершення війни. Про це Зеленський сказав під час звернення до українського народу пізно вночі 14 березня.

"Щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі, Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру і для безпеки", - зазначив президент України.

Зеленський прагек, щоби Україна мала "гарантії – нормальні, дієві. Не як за "Будапештом" і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це – гарантії. Говорити потрібно".

Президент України також повідомив, що відбулися переговори з керівництвом Болгарії, Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі, Британії.

За даними телеканалу CNN Росія поінформувала керівництво Туреччини, що Путін не проти зустрічі з Зеленським.