Генерал США Годжес: українцям не завадили б кілька символічних перемог, наприклад, "чортів міст" через Керченську протоку

Колишній командувач військ США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Годжес зазначив, що російський наступ на Україну почався більше ніж пів місяця тому, а Москва захопила лише одне велике місто - Херсон. При цьому мешканці міста продовжують спротив окупантам, не підкоряються їм і щодня виходять на мирні мітинги за Україну.

Про це йшлося під час круглого столу в Атлантичній раді на тему: "Війна Путіна не увінчається успіхом: як завадити вторгненню Кремля", передає "Голос Америки".

"Чому Росія просувається так повільно?.. Ну, звичайно, зовсім не це була їхня мета. Те, що ми бачимо в російській армії – результат багаторічної корупції всередині оборонної промисловості Росії, самого Міноборони, подвійної звітності та інших «хитрощів» по всій Росії", - пояснив Годжес.

Він зазначив, що російські військові не навчені належно, не мають дисципліни, їхня матеріальна частина не функціонує як слід або залишилася без палива... Вони не мають досвіду ведення війни такого масштабу.

"Схоже, чарівної доктрини Герасимова (концепція гібридної війни. – Ред.), про яку ми чули, просто не існує", - сказав військовий експерт.

Годжес наголосив, що росіяни "сильно переоцінили свої можливості", атакувавши Україну.

"Що мене справді вразило, то це їхня нездатність скористатися перевагою. Що було на боці агресора? Насамперед нападник завжди сам обирає час і місце", - пояснив генерал.

Він зазначив, що після того, як бліцкригу не вийшло, російська армія змінила тактику - тепер вона просто руйнує українські міста.

"Це вбивство: вони націлилися на цивільних осіб, щоб чинити тиск на Захід та уряд Зеленського, сподіваючись, що хтось нарешті зламається. Це тактика війни на виснаження. І в нас, Україна, попереду багато поганих тижнів", - попередив Годжес.

Він також зазначив, що така війна "вимагає щонайменше трьох компонентів": необмеженого часу, необмежених боєприпасів і необмежених людських ресурсів. У Путіна немає жодного.

"У нього закінчується час, бо санкції, зрештою, зроблять свою справу. Запаси боєприпасів уже добігають кінця, особливо кращих, наприклад, високоточних. І в них очевидна нестача живої сили", - пояснив генерал. У результаті Годжес робить висновок: "Мій прогноз – Київ ніколи не впаде".

"Низький моральний дух російських підрозділів також став фактором. А українцям з їхнім гострим розумом не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей – «чортів міст» через Керченську протоку або щось на зразок рейду полковника Дуліттла", - зауважує генерал.

Годжес нагадав, що 1 квітня - це день, коли вкотре 130 тисяч молодих росіян повинні будуть з'явитися у військкомати по всій країні.

"Якби ми могли достукатися до 130 тисяч сімей, які збираються послати своїх синів як гарматне м'ясо в путінській війні! Якби хоча б 10 тисяч із них відмовилися - це викликало б справжній землетрус усередині Росії!» - вигукує Ходжес, під командуванням якого завжди були лише професійні військовослужбовці, а не призовники.

Нагадаємо, 2020 року в інтерв'ю LB.ua Годжес говорив, що Україна не повинна допустити введення російських військ у Білорусь.

Годжес припускав, що Росія може захопити дамбу в Херсоні, щоб дозволити воді повернуться до Криму. За його словами, півострів дуже важливий для Москви, адже саме з портів окупованого Криму російські кораблі вирушають на підтримку злочинних режимів у Сирії та Лівії. Наступним агресивним кроком РФ, за його словами, може стати Одеса.

Раніше він також заявляв, єдиний шлях запобігти новому вторгненню Росії в Україну - це продемонструвати свою готовність до такого сценарію, щоб усі усвідомили, що Україна здатна до опору.