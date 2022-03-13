На мітингу видно багато українських прапорів.

У Херсоні в неділю, 13 березня, відбуваються чергові мітинги проти присутності російських окупантів у місті.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Люди знову зібралися навпроти будівлі обласної державної адміністрації. На мітингу видно багато українських прапорів. Учасники таким чином висловлюють своє ставлення до ідеї проголошення в регіоні "Херсонської народної республіки".

На мітингу, зокрема, лунали гасла "Додому, поки живий!", "Херсон - це Україна!" та інші, спрямовані проти окупантів.

Також 13 березня в Херсоні під українськими прапорами відзначили річницю звільнення міста від фашистів у 1944 році, повідомляє Любимый Херсон.

"13 березня на алею Cлави до мoгили Невідомого Сoлдата прийшли ми - не прocтo нащадки, а українці, які підхопили прапор cвoїх героїчних предків і які неcуть його до спільної Перемоги. Cлава українcькoму Херcoну - місту-герoю! Вічна пам'ять вoїнам-визволителям. Вcе буде Україна!" - заявив заступник голови Херсонської облради Єгор Устінов.

Нагадаємо, що 12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що "Херсонщина – це Україна". Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

У Херсоні представники Росгвардії та спеціальних загонів швидкого реагування почали погрожувати проукраїнським активістам, журналістам і колишнім військовим.