В усіх районах Київщини йде боротьба з ДРГ, ворог пересуває техніку, – голова ОДА

Чотири найбільш небезпечні напрямки незмінні.

У Київській області найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів і північ Вишгородського району.

На територіях населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району йдуть бої. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба в Telegram.

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Білоцерківський район – жителям Гребінківської та Фурсівської громад було чутно звуки вибухів з боку міста Васильків. Декілька сигналів тривоги. Обстрілів не зафіксовано.

Бориспільський район – об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна. Сили оборони в підвищеній боєготовності. Проводиться робота з укріплення блокпостів. Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань.

Бучанський район має складну ситуацію. У Макарівській громаді відсутні водопостачання, газ, електрика, зв’язок. По Бородянській громаді переміщається ворог. Готується евакуація населення. Бородянка заблокована, інфраструктура зруйнована.

У Гостомельській громаді – переміщення техніки ворога. Інфраструктура зруйнована. В Ірпені – бої.

12 березня гуманітарними коридорами з Бучі, Гостомеля, Микуличів та Немішаєвого вдалося провести евакуацію близько 4 тисяч людей.

Броварським районом пересувається ворожа техніка. Вона суне по Баришівській, Калитянській, Великодимерській і Калинівській громадах.

У цих громадах проводяться бойові дії. А саме:

Калитянська громада: у селах Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки;

Великодимерська громада: у селах Гребельки, Кулажинці, Русанів, Світильня, Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, неподалік сіл Бобрик і Рудня;

Баришівська громада: села Перемога та Рудницьке;

Калинівська громада – село Скибин.

"У населених пунктах Калитянської громади ситуація стабілізувалася. Ворожі війська активності не проявляють. Газопостачання у селах Заворичі та Мокрець відновлене. Відновили електропостачання. Поки що залишається відсутнім зв'язок", – зазначив голова ОДА.

Вишгородський район – Вишгородська, Петрівська та Пірнівська територіальні громади – населенню надається необхідна допомога, здійснюється патрулювання вулиць.

В окупованих Іванківській, Димерській і Поліській територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Триває евакуація людей з окупованих пунктів Димерської громади. Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

Обухівський район – всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Об’єкти критичної інфраструктури перебувають під охороною.

У Фастівському районі ситуація стабільна контрольована. Фастівська громада приймає біженців і надає допомогу в їхньому розміщенні.