З них 40 людей похилого віку з геріатричного пансіонату.

Фото: Макс Требухов

Волонтери загонів швидкого реагування Червоного Хреста України евакуювали з Київщини понад дві тисячі людей. Евакуація відбувалася спільно зі співробітниками ДСНС, Бучанською екстреною медичною допомогою та місцевою владою.

Зокрема, з населених пунктів Микуличі і Немішаєве було евакуйовано близько 1200 осіб, з Бучі вивезено до 1000 осіб, у тому числі одну важко поранену людину. Також евакуювали 40 людей похилого віку з геріатричного пансіонату, які не могли пересуватися самостійно.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя, що на Київщині, російські окупанти розстріляли 11 березня колону мирних жителів, у яку входили тільки жінки і діти.