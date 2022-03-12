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У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки

Росіяни гнали до Києва близько трьох десятків танків та БМП, але натрапили на засідку.

У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Фото: Ліга

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ оприлюднило відео атаки сил оборони на колону російської техніки у Броварському районі Київської області. 

«Злагоджена робота наших воїнів зупинила ворожу колону. Росіяни гнали до Києва близько трьох десятків танків та БМП, але натрапили на засідку, – йдеться в повідомленні. – В тісній взаємодії працюють бійці 8 роти 128 батальйону сит ТРО, 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та Сил спеціальних операцій». 

На відео видно, як колону танків, БМП та іншої техніки на перехресті з відстані 50-100 м атакують із застосуванням протитанкової зброї, внаслідок чого було знищено танк та підбито БМП. 

Нагадаємо, 10 березня бійці полку «Азов» та 72 бригади успішно атакували бронетанкову колону під Києвом, унаслідок бою ворог втратив кілька танків, українські військові також ліквідували командира російського полку полковника Захарова. 

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