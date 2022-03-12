Один пілот вижив, його везуть до лікарні.

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Над Скадовським районом у Херсонській області ЗСУ збили два ворожі вертольоти.

Про це повідомив у соцмережах полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан.

"Один пілот вижив, його везуть до лікарні", - повідомив Штефан.

Нагадаємо, Збройні сили України показали нове відео застосування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. Ракета з безпілотника знищила пускову установку реактивної залпової системи "Ураган" росіян.

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