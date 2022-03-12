Російський танк розчавив у Запорізькій області авто з дитиною

Люди намагалися виїхати з небезпечної зони.

6 березня російський військовий танк переїхав автомобіль марки «Таврія» з цивільними громадянами на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області.

У поліції зазначили, що автомобіль намагався виїхати з небезпечної зони і зупинився на узбіччі.

"Унаслідок нелюдського злочину загинули двоє дорослих чоловіків і неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - розповіли у пресслужбі поліції.

Наразі встановлюють особи загиблих.

Слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 лютого в Києві на вулиці Героїв Дніпра танк переїхав цивільний автомобіль - водієві вдалося врятуватися. З авто його витягнули перехожі.