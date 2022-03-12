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Ворог виїхав у поле, постріляв і назад сховався, - керівник Миколаївської ОДА про дії окупантів

Також окупанти почали активно використовувати ботоферми.

Ворог виїхав у поле, постріляв і назад сховався, - керівник Миколаївської ОДА про дії окупантів
Фото: скрін

Російські окупанти в Миколаївській області продовжують обстріли населених пунктів. 

Про це в Telegram написав керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ворог виїхав у поле, постріляв і назад сховався в населений пункт. Почали активно використовувати ботоферми, розганяють фейки. Зараз уже ворог жене не техніку, а людей. По суті, це рухи на наше відволікання. Але нічого, ми терплячі. Нас не обдурити. Ми їм наклепаємо", - сказав Кім.

Нагадаємо, що під час нічних обстрілів 12 березня у Миколаєві було пошкоджено більш ніж 160 будинків, 11 закладів освіти та лікарню №3. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляв про хаотичні обстріли Миколаєва протягом ночі.

Увечері 10 березня росіяни відновили обстріл Миколаєва. Ворог вдарив по околицях міста, снаряди прилетіли в житлові будинки. 

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