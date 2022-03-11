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Росіяни обстрілюють Миколаїв

Попередньо жертв немає.

Росіяни обстрілюють Миколаїв

Російські окупанти обстрілюють околиці Миколаєва. Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

За його інформацією, унаслідок обстрілу цивільних обʼєктів сталася пожежа в кафе, в автомобіль, за деякими адресами прилетіли снаряди в житло. Один чоловік поранений осколками. Попердньо загиблих немає.

Віталій Кім також повідомив, що окупанти стріляли хаотично і безцільно. 

Нагадаємо, що вчора голова Миколаївської ОДА Віталій Кім анонсував "інструкцію" з виживання для окупантів, які хочуть здатися. Однак це не стосується артилеристів, ракетників і тих, хто стріляв у мирне населення. 

"Вам або бігти, або в землю", – заявив Кім у відеозверненні.

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