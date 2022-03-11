Росіяни обстрілюють Миколаїв

Російські окупанти обстрілюють околиці Миколаєва. Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його інформацією, унаслідок обстрілу цивільних обʼєктів сталася пожежа в кафе, в автомобіль, за деякими адресами прилетіли снаряди в житло. Один чоловік поранений осколками. Попердньо загиблих немає.

Віталій Кім також повідомив, що окупанти стріляли хаотично і безцільно.

Нагадаємо, що вчора голова Миколаївської ОДА Віталій Кім анонсував "інструкцію" з виживання для окупантів, які хочуть здатися. Однак це не стосується артилеристів, ракетників і тих, хто стріляв у мирне населення.

"Вам або бігти, або в землю", – заявив Кім у відеозверненні.