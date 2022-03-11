У 2022 році в Україні не буде ЗНО, ДПА та вступних іспитів у виші

У 2022 році в Україні не проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Також скасовують Державну підсумкову атестацію та вступні іспити у вишах.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО", – пояснив міністр освіти і науки.

Сергій Шкарлет нагадав, що відповідний законопроєкт подано до парламенту і висловив сподівання, що його буде ухвалено найближчим часом.

Критикам такого рішення він порадив зважати на думку батьків, більшість яких, за його словами, висловлюються за скасування ЗНО.

"Більшість батьків висловлюється за скасування ЗНО та іспитів цього року. Вступ проводитиметься за певною електронною системою", – сказав Шкарлет.

Міністерство освіти і науки спільно з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради, освітянською та батьківською спільнотами внесло пропозицію про одноразову зміну алгоритмів щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році.

Зазначається, що скасування ЗНО сьогодні необхідно для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для країни та суспільства час.