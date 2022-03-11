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Нацгвардійці знищили на підступах до Маріуполя танк ворога

А також диверсійну групу окупантів. 

Бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у Facebook.

А також під час рейду знищили диверсійну групу окупантів. 

“У якої, окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію. Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за 12 діб блокади та нещадного обстрілу житлових кварталів Маріуполя окупаційні російські війська вбили 1582 мирних мешканців.

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