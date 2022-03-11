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Байден підписав заборону на ввезення готівкових доларів до Росії

Раніше свою валюту – євро – в Росію заборонив ввозити ЄС. 

Байден підписав заборону на ввезення готівкових доларів до Росії
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав указ про заборону на ввезення в Росію доларових банкнот.

На початку березня Рада Євросоюзу опублікувала рішення про заборону ввозити в Росію банкноти євро.

ЄС заборонив своїм фізичним і юридичним особам продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в РФ або направляти їх будь-яким чином для використання на території Росії.

Заборона не поширюється на ввезення в Російську Федерацію готівки, яка необхідна для фінансування роботи посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

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