Байден підписав заборону на ввезення готівкових доларів до Росії

Раніше свою валюту – євро – в Росію заборонив ввозити ЄС.

Президент США Джо Байден підписав указ про заборону на ввезення в Росію доларових банкнот.

На початку березня Рада Євросоюзу опублікувала рішення про заборону ввозити в Росію банкноти євро.

ЄС заборонив своїм фізичним і юридичним особам продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в РФ або направляти їх будь-яким чином для використання на території Росії.

Заборона не поширюється на ввезення в Російську Федерацію готівки, яка необхідна для фінансування роботи посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.