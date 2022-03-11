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Загинув автор проєкту «Озброєні» Іван Покідько

Після випуску з Української академії лідерства хлопець пішов служити в 3 окремий полк спеціального призначення ім. Святослава Хороброго.

Іван Покідько
Фото: Українська академія лідерства
Іван Покідько

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув випускник Української академії лідерства, автор проєкту «Озброєні», боєць 3 окремого полку спеціального призначення ім. Святослава Хороброго ЗСУ Іван Покідько.

Про це повідомили на сторінці УАЛ в інстаграмі.

"Із величезним сумом повідомляємо, що 9 березня, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув наш випускник Іван Покідько", – йдеться в повідомленні.

Іван Покідько навчався в Харківському осередку Української академії лідерства у 2020-2021 роках. Був ерудованим, відповідальним і працьовитим, мав високі моральні цінності, захоплювався військовою справою.

В Академії створив проєкт «Озброєні», де готував лекції з особистісного розвитку для військовослужбовців у співпраці з фондом «Повернись живим» і CIMIC.

Одразу після випуску пішов служити в 3 окремий полк спеціального призначення ім. Святослава Хороброго ЗСУ.

"Це честь мати випускника, який свідомо обрав благородну справу – захищати країну! Він розвивався як цілісна особистість і у військовій справі хотів стати найкращим, бо відчував у цьому цінність і необхідність. Герої не вмирають! Світла пам’ять", – зазначили в академії.

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