Російські вузи будуть видалені з міжнародних рейтингів навчальних закладів

Авторитетні міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключення російських закладів вищої освіти. Про це сьогодні повідомила пресслужба Міністерства освіти України.

Виключення російських вишів з відповідних рейтингів і припинення співпраці з РФ було ініціативою українського МОН. У відповіді на запит видавництво Times Higher Education, яке формує однойменний університетський рейтинг, висловило солідарність із позицією міністерства.

Представники видавництва гарантували, що ті українські університети, які фігурують у будь-якому з рейтингів THE, будуть збережені в рейтингу наступного року, незалежно від змоги подавати дані для оновлення. При цьому доступ до профілів російських університетів буде обмежено.

У видавництві зазначили, що підтримка українських університетів, їхніх співробітників і студентів стане темами майбутніх самітів видавництва, під час яких буде організовано благодійний збір коштів для допомоги українським ученим, які постраждали під час війни.

Також представники іншої компанії, яка формує рейтинг U-Multirank, повідомили про видалення сторінок "Навчання в Росії", університетських міст і виключення російських університетів з рейтингу.

"У відповідях підкреслено, що варварська російська агресія проти України фундаментально підриває головні цінності вищої освіти, які означають повагу, суверенітет і мирний міжнародний обмін. Аналогічні заходи пропонується здійснити щодо Республіки Білорусь, яка сприяла нападу РФ на Україну", - сказано в повідомленні Міносвіти.

Нагадаємо, у зв'язку з початком російського наступу на Україну Міносвіти продовжило реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання до 9 квітня. Водночас скасовано державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класів.