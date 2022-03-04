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Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія вже надали понад 1,7 тонни гуманітарного вантажу, - ОП

На території цих країн створено логістичні центри. 

Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія вже надали понад 1,7 тонни гуманітарного вантажу, - ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, як функціонує співпраця з іноземними партнерами та громадянами для отримання гуманітарної допомоги.

За словами Тимошенка, створено Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги, що надходить від іноземних партнерів та небайдужих громадян країн світу та сформовано чіткий перелік найбільш необхідної гуманітарної допомоги.

Крім того, створено логістичні центри на території Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та на українській території.

«Урядом України спрощено ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створено зелені коридори для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги», - повідомив Тимошенко.

За його даними, станом на 2 березня в Україну ввезено 1 764 тонни гуманітарного вантажу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

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