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Невідомі підірвали міст, який сполучав Одеську область з Придністров'ям

"Тепер невизнане проросійське утворення житиме, як на острові".

Невідомі підірвали міст на кордоні Одеської області та невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Про це з посиланням на джерела повідомляє одеське видання "Думська".

"Тепер невизнане проросійське утворення житиме, як на острові", – зазначає видання.

Нагадаємо, що на території невизнаного Придністров'я розквартировано обмежену групу російських військ (близько 1,6 тис. військовослужбовців), а на військових складах у селі Кобасна Рибницького району зберігають понад 20 тис. тонн боєприпасів.

Придністровська Молдавська Республіка проголосила незалежність 1990 року. При цьому жодна країна-член ООН не визнала ПМР суверенною державою. "Влада" республіки неодноразово просила Москву включити її до складу Росії. Наприклад, 2006 року в республіці пройшов референдум, на якому 97,2% місцевих жителів проголосували за приєднання до Росії, проте голосування було визнане легітимним лише Росією.

У 2018 році Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, в якій міститься заклик вивести іноземні війська з території Молдови, але Росія до нього не дослухалася.

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