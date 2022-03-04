Данілов до депутатів ОПЗЖ: "​Якщо ви ще будете шлятися по нашим блок-постах, вас будуть вбивати"

"Це ви спільно привели в нашу країну війну. Спільно з російськими агресорами".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов звенувся до депутатів - представників партії "Опозиційна платформа - За життя" і закликав їх не наближатися до блок-постів захисників України від російської армії.

"Я хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви ще будете шлятися по нашим блок-постах, то вас будуть вбивати. Краще сидіть дома і чекайте на краще. Тому що, коли ви сунетесь на наші блок-пости і починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці", - сказав Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну. Спільно з російськими агресорами. Тому шо ви є отпяті колаборанти", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні територіальна оборона затримала депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий блок-пост.