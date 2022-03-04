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Лазебна відзвітувала про перерахування людям пенсій, субсидій і пільг

Кошти вже надійшли до Укрпошти та банків.

Лазебна відзвітувала про перерахування людям пенсій, субсидій і пільг
Фото: Макс Требухов

Пенсійний фонд України спрямував до уповноважених банків та Укрпошти суму, необхідну для виплати пенсій, до 14 березня включно. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє пресслужба Міністерства.

За словами Лазебної, Укрпошта почала виплати пенсій 3 березня. Банки також зарахувати кошти 3 мільйонам пенсіонерів.

Також міністриня зазначила, що люди мають можливість отримати пенсію не за звичайним місцем проживання, а де їм зручно - для цього треба звернутися в Укрпошту чи до Пенсійного фонду.

"Ми забезпечили можливість для людей, які отримували пенсію за місцем проживання, при тимчасовій зміні місця проживання отримати пенсію там, де їм зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунків в банку. Для цього необхідно звернутись до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет) або на «гарячу лінію» Укрпошти та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом", - зазначила Лазебна.

Також вона зазначила, що на виплати соціальних допомог, пільг та субсидій Міністерство соціальної політики ще 2 березня перерахувало кошти в регіони. Це 4,8 млрд грн на виплату допомог та понад 5 млрд на виплату пільг та субсидій.

"Всі регіони отримали фінансування і у більшості випадків забезпечили вже перерахування цих коштів на банківські рахунки людей та “Укрпошті” для доставки людям. Таким чином, в цьому місяці виплати допомог, пільг та субсидій людям розпочались на тиждень раніше визначених дат. Адже ми розуміємо, що підтримка найуразливішим потрібна якомога швидше", - заявила Лазебна.

В містах та районах, де проводяться активні бойові дії, виплата соціальної допомоги буде здійснюватись за таким алгоритмом: в тих містах та районах, де людям не зараховані кошти на банківські рахунки через те, що не можуть працювати органи державної влади, виплати будуть проведені через інші регіони, зазначила міністр соціальної політики.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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