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З-під завалів ТЕЦ в Охтирці врятували людину

Учора працівники ДСНС виявили тіла трьох загиблих, під час сьогоднішніх робіт не знайшли нікого.

З-під завалів ТЕЦ в Охтирці врятували людину
Фото: Пресслужба ДСНСУ

На Сумщині рятувальники витягнули з-під завалів ТЕЦ жінку і передали медикам.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Сьогодні, 4 березня, рятувальники продовжили аварійні роботи на території ТЕЦ в Охтирці, яка 3 березня зазнала ворожого авіаудару, спільно з працівниками місцевого підприємства та жителями міста.

Фото: Пресслужба ДСНСУ

Фото: Пресслужба ДСНСУ

"Сьогодні під завалами нікого не виявили. Роботи довелося призупинити через загрозу чергового авіаудару. Вчора після ворожого авіаудару з-під завалів було деблоковано жінку, яку передано медпрацівникам, і виявлено тіла трьох загиблих людей", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, Охтирську ТЕЦ було знищено в результаті авіабомбардування російськими винищувачами. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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