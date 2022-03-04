На Сумщині рятувальники витягнули з-під завалів ТЕЦ жінку і передали медикам.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Сьогодні, 4 березня, рятувальники продовжили аварійні роботи на території ТЕЦ в Охтирці, яка 3 березня зазнала ворожого авіаудару, спільно з працівниками місцевого підприємства та жителями міста.
"Сьогодні під завалами нікого не виявили. Роботи довелося призупинити через загрозу чергового авіаудару. Вчора після ворожого авіаудару з-під завалів було деблоковано жінку, яку передано медпрацівникам, і виявлено тіла трьох загиблих людей", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, Охтирську ТЕЦ було знищено в результаті авіабомбардування російськими винищувачами.