У Києві пролунали кілька потужних вибухів (оновлено)
У Києві пролунали кілька потужних вибухів (оновлено)
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Мер Боярки оголосив евакуацію мешканців кількох сіл
Мер Боярки оголосив евакуацію мешканців кількох сіл
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
ЗСУ показали фото розбитої ворожої техніки на Сумщині: ворог не доїхав до цілі 20 км
ЗСУ показали фото розбитої ворожої техніки на Сумщині: ворог не доїхав до цілі 20 км
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок (оновлюється, пряма трансляція)
Генштаб, ранковий звіт: окупаційні війська не досягають успіху
Генштаб, ранковий звіт: окупаційні війська не досягають успіху
ГоловнаСуспільствоВійна

Охтирську ТЕЦ знищено, - голова ОДА

Російські винищувачі завдали авіаудару.

Охтирську ТЕЦ знищено, - голова ОДА

Охтирську ТЕЦ знищено в результаті авіабомбардування російськими винищувачами. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення, електроенергії. Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", - написав Живицький.

Охтирська ТЕЦ — теплоелектроцентраль, що забезпечує підприємства й жителів міста Охтирка електричною й тепловою енергією. 

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також