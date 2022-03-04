Охтирську ТЕЦ знищено, - голова ОДА

Охтирську ТЕЦ знищено в результаті авіабомбардування російськими винищувачами. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення, електроенергії. Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", - написав Живицький.

Охтирська ТЕЦ — теплоелектроцентраль, що забезпечує підприємства й жителів міста Охтирка електричною й тепловою енергією.