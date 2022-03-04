"Горить найбільша атомна електростанція в Європі. Звертаюсь до всіх, хто знає слово "Чорнобиль".

Володимир Зеленський поговорив з лідерами європейських країн та президентом США Джо Байденом про атаку на Запорізьку АЕС і закликає європейців тиснути на свої уряди.

Президент України записав термінове відеозвернення.

"Європа зараз повинна прокинутись. Горить найбільша атомна електростанція в Європі. Звертаюсь до всіх, хто знає слово "Чорнобиль". Це була глобальна катастрфоа, з її наслідками боролись сотні тисяч людей. Росія хоче це повторити, але у шість разів більше. Російські війська обстрілюють Заапорізьку атомну станцію. Там 6 енергоблоків. В Чорнобилі був один.

Я говорив з Шарлем Мішелем, з Дудою, з Шольцем, з Байденом, ми зв'язались з президентом МАГАТЕ і прем'єром Британії Джонсоном.

Жодна держава, окрім Росії, не обстрілювала енергоблоки. Держава-терорист вдалась до ядерного терору. Російські пропагандити погрожували засипати весь світ яедрним попелом. Тепер це не загрози.

Україна — це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух — це кінець всім".