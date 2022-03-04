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Генштаб: Росія ввела більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування

Майже весь запас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні, використаний.

Генштаб: Росія ввела більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування
Комплексні навчання з бойової готовності ВМС ЗСУ та Повітряних Сил ЗСУ на півдні України, 31 січня 2022.
Фото: Міністерство оборони України

Станом на 23:59 третього березня, окупанти ввели більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

«За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні», — повідомляють у Генштабі.

Крім цього Генштаб ЗСУ зазначає, що Росія використала вже майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр і потребує часу на поповнення запасів. Також окупаційні війська продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки.  

У Генштабі зазначають, що окупанти зволікають з висадкою десанту в Одесі та Затоці, проводячи  демонстраційні дії з метою відтягування частини сил ЗСУ на зазначений напрямок. 

Також протягом дня росіяни не досягли суттєвих успіхів у просуванні вперед. Так наприклад, під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з Українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ закликав іноземців долучитися до міжнародного легіону сил тероборони

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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