Під Миколаєвом ЗСУ розгромили 245 одиниць російської техніки, - Кім

Під Миколаєвом ЗСУ розргромили 245 одиниць російської воєнної техніки. Йдеться про ділянку на аеродромі Куйбишева. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ми два дні підряд їх "гладили" в районі аеропорта і у підсумку мінус 245 одиниць техніки, мінус особистий слад, мінус купа палива, - каже Кім. - Це важлива стратегічна точка, яка приймала грузи і відправляла їх на Миколаїв. Херсон шле відео, і дякуємо їм за те, що вони вбили там понад 200 людей. Ми так знищили десь 20 вертольотів, купу особистого складу. Ще 20 вертольотів злетіло, ми їх не встигли дістати, але тим не менш".

Віталій Кім також повідомив, що один снаряд потрапив у житловий квартал, однак жертв немає. В будинку пошкоджений газопровід.

"Також ми наздогнали велику колону, яка працювала по базі біля Баштанки. Зараз вночі «мисливці» в посадках доганяють недобитків".

Крім того Віталій Кім розповів, що ЗСУ в Миколаєві не мали втрат.

"Хороший день, але треба піти в бункер, бо моя спокійна рожа скоро, не дай Бог, приведе до того, що прилетить якась ракета. Все буде Україна!" - каже Віталій Кім.

Нагадаємо, що два дні тому у Миколаєві була перша наступальна операція. Вона закінчилася добре.