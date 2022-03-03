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Ситуація складна, але контрольована, - Кличко відвідав укриття в метро

Мер закликав дотримуватись ключових правил безпеки.

Ситуація складна, але контрольована, - Кличко відвідав укриття в метро
Фото: Україна зараз

Мер Києва Віталій Кличко відвідав укриття в метро, де перебувають кияни, та поспілкувався з людьми. Ситуація складна, але контрольована, у киян настрій патріотичний і рішучий, написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Столиця живе в умовах воєнного стану. Ситуація складна, але контрольована. Проїхався по місту. Спустився на одну зі станцій метро, де вже кілька днів в укритті перебувають люди. Поспілкувався, поцікавився потребами, підбадьорив. У киян настрій патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними», - заявив Кличко.

Він зазначив, що міська влада робить усе, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також готує місто до ймовірних складних подій.

«У столиці встановлені блокпости, обмежувальні блоки на вулицях для руху транспорту, запроваджена комендантська година. Я прошу всіх дотримуватись ключових правил безпеки. Це вкрай важливо! Я переконаний, що ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави. І ми переможемо! Усі разом!» - наголосив Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що у столиці створено Гуманітарний штаб для допомоги киянам.

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