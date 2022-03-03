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Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну

До Енергодара наблизилася два танки і два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону.

Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну
Фото: npp.zp.ua

Російська армія активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. 

"Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони та місцеві мешканці, до міста наблизилась 2 танки та 2 бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону. Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції", – розповіли у відомстві. 

Раніше  міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Енергодар , і закликав людей залишатися вдома.

Нагадаємо, 1 березня російські війська підійшли до блокпоста Енергодара. За словами міського голови Дмитра Орлова, сторони провели перемовини. 

Після зустрічі з російськими окупантами міський голова Енергодара написав у своєму Telegram-каналі, що "уже втретє!!! Енергодар стає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що їх НЕ ПОТРІБНО рятувати... Результати станом на зараз. Уже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним "гостям" не підходити до міста".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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