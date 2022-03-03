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Мангер публічно попросився в армію

"Зараз палає моя рідна Херсонщина, мої діти сидять у підвалах під обстрілами. Мій обов’язок як людини, як українця зараз бити ворога". 

Мангер публічно попросився в армію
Фото: Макс Требухов

Підозрюваний у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк ексголова Херсонської ОДА Владислав Мангер оприлюднив заяву з проханням вступити до лав ЗСУ.

Заяву на ім'я президента Володимира Зеленського Мангер опублікував у фейсбуці.

"Шановний пане Президенте України! Вибачте, що в такі важкі часи звертаюсь до Вас публічно, але я вже втретє з початку війни Росії з Україною прошу дозволити мені вступити до лав Збройних сил України і зі зброєю в руках боронити рідну землю", – окрім того написав Мангер.

Він наголосив, що зараз палає його рідна Херсонщина, його діти сидять у підвалах під обстрілами. 

"Мій обов’язок як людини, як українця зараз бити ворога. Маю бойовий досвід, як доброволець брав участь в АТО. Вмію, знаю, як захищати свою Батьківщину. Тому ще раз прошу дозволити мені захищати Рідну Землю", – додав він.

На думку Владислава Мангера, сьогодні не на часі з’ясовувати, чому його тримають майже два роки під вартою

"Виб’ємо ворога з України, повернемось до розгляду моєї справи в суді", – резюмував екс голова ОДА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Однак очільник ОДА Геннадій Лагута стверджує, що місцева влада не покинула своїх обовʼязків.

Згодом Лагута заявив, що Ррсійські війська почали мінувати Херсон.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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