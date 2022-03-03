Мангер публічно попросився в армію

"Зараз палає моя рідна Херсонщина, мої діти сидять у підвалах під обстрілами. Мій обов’язок як людини, як українця зараз бити ворога".

Підозрюваний у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк ексголова Херсонської ОДА Владислав Мангер оприлюднив заяву з проханням вступити до лав ЗСУ.

Заяву на ім'я президента Володимира Зеленського Мангер опублікував у фейсбуці.

"Шановний пане Президенте України! Вибачте, що в такі важкі часи звертаюсь до Вас публічно, але я вже втретє з початку війни Росії з Україною прошу дозволити мені вступити до лав Збройних сил України і зі зброєю в руках боронити рідну землю", – окрім того написав Мангер.

Він наголосив, що зараз палає його рідна Херсонщина, його діти сидять у підвалах під обстрілами.

"Мій обов’язок як людини, як українця зараз бити ворога. Маю бойовий досвід, як доброволець брав участь в АТО. Вмію, знаю, як захищати свою Батьківщину. Тому ще раз прошу дозволити мені захищати Рідну Землю", – додав він.

На думку Владислава Мангера, сьогодні не на часі з’ясовувати, чому його тримають майже два роки під вартою.

"Виб’ємо ворога з України, повернемось до розгляду моєї справи в суді", – резюмував екс голова ОДА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Однак очільник ОДА Геннадій Лагута стверджує, що місцева влада не покинула своїх обовʼязків.