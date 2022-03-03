Через додаток "Дія" на українську армію зібрали 80 млн. грн, - Мінцифри

80 мільйонів гривень вдалося зібрати для ЗСУ через "Дію".

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Таку суму перерахували на допомогу військовим 85 тисяч користувачів застосунку. І це за 5 днів, як ми запустили послугу "Допоможи армії"‎ в Дії!", - зазначили в пресслужбі Мінцифри.

У відомстві нагадали алгоритм переказу коштів для потреби української армії.

У смартфоні в оновленому застосунку "Дія" треба клікнути на "Допомогти армії". Тоді вказати суму переказу і реквізити картки. Натиснути "Сплатити".

Нагадаємо, 26 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що гроші з єПідтримки можна переказати фонду "Повернись живим" - на допомогу українській армії.