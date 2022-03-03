Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Через додаток "Дія" на українську армію зібрали 80 млн. грн, - Мінцифри

Перекази зробили 85 тисяч користувачів.

Через додаток "Дія" на українську армію зібрали 80 млн. грн, - Мінцифри
Фото: Олександр Ратушняк

80 мільйонів гривень вдалося зібрати для ЗСУ через "Дію".

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Таку суму перерахували на допомогу військовим 85 тисяч користувачів застосунку. І це за 5 днів, як ми запустили послугу "Допоможи армії"‎ в Дії!", - зазначили в пресслужбі Мінцифри.

У відомстві нагадали алгоритм переказу коштів для потреби української армії.

У смартфоні в оновленому застосунку "Дія" треба клікнути на "Допомогти армії". Тоді вказати суму переказу і реквізити картки. Натиснути "Сплатити".

Нагадаємо, 26 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що гроші з єПідтримки можна переказати фонду "Повернись живим" - на допомогу українській армії.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також