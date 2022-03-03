Російські війська почали мінувати Херсон. Людей просять дивитися під ноги

Очільник Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута заявив про те, що російські військові почали встановлювати по місту розтяжки. Зокрема, біля будівлі ТРК «Скіфія». Про це йдеться в телеграм-каналі Лагути.

Відео розтяжок з'явилося в мережі.

Де ще російські окупанти залишили вибухівку, невідомо, тому людей просять дуже обережно пересуватися містом і дивитися під ноги. Особливо в місцевості з високою травою.

"Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцерозташування правоохоронців", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Однак очільник ОДА Геннадій Лагута стверджує, що місцева влада не покинула своїх обовʼязків.