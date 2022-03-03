Ворог зайняв будівлю Херсонської ОДА, але Лагута каже, що не покинув обовʼязків

Російські окупаційні війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Однак очільник ОДА Геннадій Лагута стверджує, що місцева влада не покинула своїх обовʼязків.

"Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу. Будь ласка, не вірте фейкам і не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", – заявив він.

Нагадаємо, вчора мер Херсона Ігор Колихаєв сказав, що до міської ради приходили "озброєні особи" і тепер є список вимог, яких херсонці мають дотримуватись, щоб над містом лишався державний прапор.