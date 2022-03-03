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Енергоатом: Усі АЕС працюють стабільно. Радіаційний стан – у межах норми

Порушень умов безпечної експлуатації немає.

Енергоатом: Усі АЕС працюють стабільно. Радіаційний стан – у межах норми
Фото: пресслужба Енергоатома

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває в межах чинних норм.

Про це повідомив Енергоатом.

‘Станом на 9:00 3 березня 2022 року діючі атомні електростанції України безпечно і стабільно працюють. Поточна потужність усіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що порушень умов безпечної експлуатації немає.

“В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії Енергоатом посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими”, – підкреслили в Енергоатомі.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем.

Нагадаємо, керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін запропонував директору Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Маріано Гроссі ініціювати створення 30 км безпечних зон навколо ядерних об’єктів в Україні.

Учора мешканці Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, заблокували російським військовим доступ до міста.

24 лютого після жорсткого бою українські бійці втратили контроль над Чорнобильським майданчиком. Стан обʼєктів ЧАЕС і сховища ядерних відходів невідомий.

25 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що в Чорнобильській зоні перевищено рівень радіації. Того ж дня в Міненергетики заявили, що російські окупанти вже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки.

28 лютого російські літаки Су-30 і Су-35 розпочали маневри в забороненій для прольоту зоні над ЧАЕС, а також над Запорізькою АЕС і вели звідти обстріли. Це було зроблено для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь, адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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