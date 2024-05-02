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В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні

Спільне поховання 16 військовослужбовців відбудеться у Чернівцях.

В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
Фото: EPA/UPG

Чернівецька міська рада повідомила про те, що 2 травня на кладовищі "Садгора" об 11 годині ранку відбудеться прощання з 16-ма загиблими військовими, які служили у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Полеглих воїнів захоронять у братській могилі, яка стане першою в Україні за час війни з Росією.

19 військових, 16 з яких вдалося ідентифікувати, загинули під час авіанальоту на Людвинівку Київської області 11 березня 2022 року. Рідні воїнів ухвалили рішення про спільне поховання у Чернівцях, звідки родом чимало з хлопців. 

Адвокатка Галина Янко стверджує, що в Україні за часів Незалежності не було створено процесуального механізму для того, щоб облаштувати братську могилу. Проте за сприяння прокуратури, поліції, Служби безпеки, судмедекспертів, експертів з Гааги та мерії Чернівців юридичні перепони вдалося подолати.

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