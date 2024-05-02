Росіяни за день обстріляли 10 громад Сумщини

Вчора, 1 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 130 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та FPV-дроном.

Також FPV-дронами росіяни атакували Есманьську, Юнаківську та Миропільську громади.

По Великописарівській громаді російська армія вдарила артилерією, мінометами та БпЛА.

Краснопільську та Свеську громади військові РФ атакували мінометами, а Хотінську - артилерією та FPV-дроном.

По Шалигинській громаді росіяни вдарили з артилерії та обстріляли з автоматичної зброї, а по Середино-Будській - з артилерії та РСЗВ.