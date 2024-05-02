На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Трамп пригрозив Байдену кримінальним переслідуванням
Трамп пригрозив Байдену кримінальним переслідуванням
Глава Мінцифри представив український окопний РЕБ Parasol
Глава Мінцифри представив український окопний РЕБ Parasol
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день обстріляли 10 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл області.

Вчора, 1 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 130 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та FPV-дроном.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також FPV-дронами росіяни атакували Есманьську, Юнаківську та Миропільську громади.

По Великописарівській громаді російська армія вдарила артилерією, мінометами та БпЛА.

Краснопільську та Свеську громади військові РФ атакували мінометами, а Хотінську - артилерією та FPV-дроном.

По Шалигинській громаді росіяни вдарили з артилерії та обстріляли з автоматичної зброї, а по Середино-Будській - з артилерії та РСЗВ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies