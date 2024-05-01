Окупаційна влада розпродує Азовське узбережжя

Окупаційна влада почала розпродувати незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя. Землю окупанти пропонують так званим інвесторам із Росії. Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За словами гауляйтера дениса пушиліна, вони вибудовують такі відносини з майбутніми “інвесторами” таким чином, що вони (покупці) можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію. А саме узаконення таких домовленостей може й почекати", — ідеться у повідомленні ЦНС.

У спротиві підкреслюють, що навіть сам Пушилін по суті не вірить, що можна так беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України.

"Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника", — додають у ЦНС.