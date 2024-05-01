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Ворог запустив на Нікополь десяток дронів-камізкаде та атакував з артилерії

Є пошкодження житлових будинків, медзакладів та ЛЕП.

Ворог запустив на Нікополь десяток дронів-камізкаде та атакував з артилерії
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня росіяни атакували Нвкополь та громади району дронами-камікадзе та артилерією. Окрмі Нікополя від обстрілів протягом дня потерпали Мирівська та Марганецька громади. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У громадах Нікопольщини обійшлося без постраждалих, але снарядами понівечило приватну оселю та лінію електропередач. 

У Нікополі постраждали четверо людей, побиті не тільки медзаклад і будинки, а й 2 інфраструктурні об’єкти. Автівка, яка зайнялася, знищена вогнем. 

Загалом, росіяни вдарили по Нікопольщині 10 дронами-камікадзе. Пережили місцеві також 3 атаки важкою артилерією.

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