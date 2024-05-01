Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Нікополь з артилерії та дроном, постраждали четверо людей

Пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач.

Росія атакувала Нікополь з артилерії та дроном, постраждали четверо людей
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

У Нікополі  Дніпропетровської області постраждали четверо людей унаслідок ворожого артобстрілу та удару дроном-камікадзе.

Про це повідомив  очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі вже четверо постраждалих від артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома", – йдеться в повідомленні.

Також понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті сім приватних будинків, шість господарських споруд. Пошкоджено опори вуличного освітлення і лінії електропередач.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies