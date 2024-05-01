Росія атакувала Нікополь з артилерії та дроном, постраждали четверо людей

У Нікополі Дніпропетровської області постраждали четверо людей унаслідок ворожого артобстрілу та удару дроном-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі вже четверо постраждалих від артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома", – йдеться в повідомленні.

Також понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті сім приватних будинків, шість господарських споруд. Пошкоджено опори вуличного освітлення і лінії електропередач.