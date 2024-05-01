Керівнику "Київавтодору" і його спільникам повідомили про підозру у розкраданні 10 млн грн

На гроші, виділяли із місцевого бюджету на ремонт доріг столиці, купували будматеріали за завищеними цінами.

Керівнику "Київавтодору" і чотирьом його спільникам повідомили про підозру у розкраданні 10 мільйонів гривень, які ті привласнили на ремонті доріг столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства та чотирьом його спільникам, у тому числі генеральному директору комунальної корпорації «Київавтодор» у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Розслідування встановило, що директор приватного підприємства разом із генеральним директором комунальної корпорації та трьома співучасниками заволоділи коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг в місті Києві, провівши закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю.

"Для цього підозрювані забезпечили приватному підприємству перемогу під час проведення КК «Київавтодор», КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва державних закупівель на проведення робіт з капітального та поточного ремонту доріг в місті Києві", – додали прокурори.

Після укладення договорів з вказаними комунальними підприємствами, підозрювані, використовуючи підконтрольне підприємство, забезпечили виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей, які використовувались в процесі виконання будівельних робіт, за значно завищеною вартістю.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлена причетність вказаних осіб до заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення неякісного ремонту доріг.

Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить близько 10 млн грн. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

У лютому 2024 року вже вручали підозри керівнику комунальної корпорації “Київавтодор” та екскерівнику КП “Шляхо-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва”. Їх підозрюють у службовій недбалості та забрудненні земельної ділянки в Солом’янському районі столиці.