Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблі (доповлено)

Окупанти влучили у автомобіль та приватний будинок, також зафіксований приліт у Київському районі Харкова.

Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Є загиблі. На околиці Харкова, у Київському районі теж був "приліт" по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та очільник Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці.

Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання – постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місті через російський обстріл відбувся "приліт" у приватний будинок на околиці міста.

"За попередньою інформацією, «приліт» стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань – йде уточнення", – написав він у телеграмі.

Перед тим Терехов повідомляв про те, що у місті було чути вибух, і була загроза повторних "прильотів".

Доповнення. Терехов повідомив, що при детальному огляді місця прильоту у Харкові виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. Станом на 11.00 без загиблих та поранених.

Доповнення. Синєгубов об 11.13 повідомив, що під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.

Також о 10:30 було три ворожих удара КАБами між с. Липці та с. Веселе. Попередньо без травмованих.