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Затримали харків’янку, яка "зливала" ворогу дані про оборонні підприємства

Жінка виконувала завдання прокремлівського журналіста, здавала позиції ППО і чекала на окупантів. 

Затримали харків’янку, яка "зливала" ворогу дані про оборонні підприємства
Зрадниця із Харкова
Фото: Офіс генпрокурора

Затримали жительку Харкова, яка здавала ворогу дані про оборонні підприємства міста. Зокрема, вона співпрацювала із російським військовим кореспондентом, який залучений до проведення інформаційних операцій проти України.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Упродовж січня-квітня 2024 року зрадниця збирала та передавала російському журналісту відомості про проведення мобілізаційних контрдиверсійних заходів на території Харкова. Інформувала про ставлення місцевих жителів до РФ.

"Підозрювана отримувала завдання від агента ворога через месенджер. «Зливала» розвіддані про роботу систем ППО та наслідки нанесених збройними силами країни-агресора ракетних ударів по місту", – додали у прокуратурі. 

Крім того, жінка надавала інформацію про роботу й кадрову ситуацію на стратегічних підприємствах оборонно-промислових комплексів обласного центру, а також їх ракетні обстріли.

"Прихильниця рф надсилала рекомендації щодо місця та способу оренди нерухомості у місті. Також інформувала ворога про діяльність правоохоронних органів міста, спрямовану на контрдиверсійну роботу проти спецслужб рф", – зазначили правоохоронці. 

Зрадниця у переписках вона заперечувала факт збройної агресії РФ проти України. Натомість стверджувала, що в нашій країні 10 років триває "спецоперація" та чекала приходу окупаційної влади держави-агресора на територію регіону і підтримувала так звані "лнр" і "днр".

Жінку затримали на території Харкова. Наразі їй обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

  • Нещодавно у Харкові викрили двох ремонтників, які коригували атаки ворога по позиціях мобільних вогневих груп по знищенню БпЛА. Підозрювані поодинці їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки.
  • Також викрили продавця місцевого ТРЦ, який виявився ворожим коригувальником. Зрадник хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО.
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