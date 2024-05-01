Затримали харків’янку, яка "зливала" ворогу дані про оборонні підприємства

Жінка виконувала завдання прокремлівського журналіста, здавала позиції ППО і чекала на окупантів.

Затримали жительку Харкова, яка здавала ворогу дані про оборонні підприємства міста. Зокрема, вона співпрацювала із російським військовим кореспондентом, який залучений до проведення інформаційних операцій проти України.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Упродовж січня-квітня 2024 року зрадниця збирала та передавала російському журналісту відомості про проведення мобілізаційних контрдиверсійних заходів на території Харкова. Інформувала про ставлення місцевих жителів до РФ.

"Підозрювана отримувала завдання від агента ворога через месенджер. «Зливала» розвіддані про роботу систем ППО та наслідки нанесених збройними силами країни-агресора ракетних ударів по місту", – додали у прокуратурі.

Крім того, жінка надавала інформацію про роботу й кадрову ситуацію на стратегічних підприємствах оборонно-промислових комплексів обласного центру, а також їх ракетні обстріли.

"Прихильниця рф надсилала рекомендації щодо місця та способу оренди нерухомості у місті. Також інформувала ворога про діяльність правоохоронних органів міста, спрямовану на контрдиверсійну роботу проти спецслужб рф", – зазначили правоохоронці.

Зрадниця у переписках вона заперечувала факт збройної агресії РФ проти України. Натомість стверджувала, що в нашій країні 10 років триває "спецоперація" та чекала приходу окупаційної влади держави-агресора на територію регіону і підтримувала так звані "лнр" і "днр".

Жінку затримали на території Харкова. Наразі їй обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.