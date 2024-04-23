У Харкові продавець місцевого ТРЦ виявився ворожим коригувальником

У Харкові затримали ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів Росії. Зрадником виявився продавець місцевого торгово-розважального центру, ідеологічний прихильник рашизму. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України для наведення ворожого вогню по них.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.

"Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати", – додали у спецслужбі.

На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі. Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Крім того зловмисник «втемну» випитував потрібну інформацію у клієнтів ТРЦ.

Фото: СБУ Переписка зрадника

Зрадника затримали у власному помешканні. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.