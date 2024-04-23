Українського міністра викрили на заволодінні державною землею

Чинного українського міністра, колишнього голову аграрного комітету викрили на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. Про це повідомили в НАБУ.

Бюро не називає імені міністра, але наведені факти з біографії дозволяють припустити, що йдеться про міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

У 2017 році, коли почали реалізувати оборудку, Сольський ще не був політиком, але володів низкою сільгосподарських компаній. Згодом він став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет ВРУ, та "у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині", додали в САП.

Учасники схеми знищили документи документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

"Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та людині, яка сприяли вчиненню злочину.

Фото: САП у Facebook Вручення підозри

Фото: САП у Facebook Вручення підозри

Фото: САП у Facebook Вручення підозри

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Микола Сольський

Фото: Forbes Микола Сольський

Уродженець Львівської області, здобув освіту в Львівському національному університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті за спеціальністю "Правознавство".

З липня 1999 по серпень 1999 працював перекладачем Спільного українсько-канадського підприємства "Еміграційний міст".

З березня 2000 по січень 2003 працював юрисконсультом в різних компаніях. З 2003 до 2014 був гендиректором ТОВ "Юридична фірма «Сольський, Процик та Партнери»".

Сольський з 2007 року був співзасновником Українського Аграрного Холдингу. Згодом став засновником семи та бенефіціаром десяти агропідприємств.

З березня 2014 по березень 2019 – заступник виконавчого директора цієї ТОВ. З березня по серпень 2019 – юрист АО "Процик та Партнери".

21 липня 2019 року був обраний народним депутатом України.

29 серпня 2019 року обраний Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді України IX скликання.

24 березня 2022 призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.