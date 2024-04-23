На Херсонщині через російську агресію загинули двоє людей, шестеро поранені

Окупанти поцілили в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.

На Херсонщині через російську агресію загинуло двоє осіб, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін", – написав він у телеграмі.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Вчора армія Росії вкотре обстріляла середмістя Херсона з артилерійської зброї. Поранення середньої тяжкості отримала 44-річна жінка, яка в момент атаки перебувала на зупинці громадського транспорту. Також у області поранена неповнолітня дівчина.