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Відновлення електростанцій ДТЕК потребуватиме 350 млн доларів

Україна втратила генерацію на 8 гігаватт, у ДТЕК пошкоджені 5 із 6 ТЕС.

Відновлення електростанцій ДТЕК потребуватиме 350 млн доларів
Пожежа на Курахівській ТЕС
Фото: Донецька ОВА

Для того, щоб відновити теплові електростанції компанії ДТЕК, які зазнали пошкоджень та руйнувань під час нової хвилі атак росіян на енергетичну інфраструктуру України, буде потрібно 350 мільйонів доларів. Про це, як пише Економічна правда, розповів на форумі щодо відбудови держави виконавчий директор групи ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, 250 мільйонів становлять завдані збитки, а ще 100 мільйонів підуть на витрати, пов'язані із проведенням робіт. Після зимових обстрілів 2022 року ця сума була втричі меншою.

Наразі ведуться перемовини з урядами кількох європейських країн про отримання деталей з енергетичних об'єктів, які не перебувають в експлуатації. Проте повністю закрити усі потреби таким чином не вийде, тож доведеться шукати гроші спонсорів та фондів.

Загалом Україна втратила 8 гігаватт генераційних потужностей. Що ж до ДТЕК, то 5 із 6 її електростанцій пошкоджені або зруйновані - це 80% від генерації. Одна з ТЕС, розміщена неподалік від зони бойових дій, не планується до відновлення через постійні обстріли.

  

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