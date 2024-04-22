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Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, - Синєгубов

Попередньо є загорання на території птахофабрики.

Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, - Синєгубов
Пожежа після удару РФ по нафтобазі 9 лютого (архвне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Ввечері 22 квітня, о 22:37, російські окупанти вдарили по Харківському району Харківщини

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Попередньо - є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила”, - повідомив Синєгубов.

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Зараз триває огляд місць влучань профільними службами.

Тип ракет, які використали росіяни, встановлюють правоохоронці. 

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