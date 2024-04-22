Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, - Синєгубов

“Попередньо - є загорання на території птахофабрики . Про постраждалих інформація не надходила”, - повідомив Синєгубов.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пожежа після удару РФ по нафтобазі 9 лютого (архвне фото)

Попередньо є загорання на території птахофабрики.

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