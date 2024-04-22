Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, - Синєгубов

Ввечері 22 квітня, о 22:37, російські окупанти вдарили по Харківському району Харківщини.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо - є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила”, - повідомив Синєгубов.
Зараз триває огляд місць влучань профільними службами.
Тип ракет, які використали росіяни, встановлюють правоохоронці.
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22 квітня армія РФ атакувала ракетою Х-59 телевежу Харкова. Спостерігаються перебої зі зв'язком.
- Внаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах Куп'янського та Чугуївського районів Харкоівської області одна людина загинула, ще одна — постраждала.