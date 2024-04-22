Частина зброї прибуде із США за декілька днів після схвалення допомоги Конгресом, - Білл Кітінг

Графік, за яким Україна отримуватиме зброю від США, невідомий, і його не оприлюднять, тому що це може вплинути на стратегію війни.
Про це повідомив член комітету з питань закордонних справ Палати представників США демократ Білл Кітінг, передає "Європейська правда".
"І зброя, яка прибуде сюди, прибуде сюди швидше, ніж, я думаю, будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Частина зброї може бути за кілька днів, частина – за кілька тижнів", – додав Кітінг.
В свою чергу, республіканець Том Кейн наголосив, що проголосований у Палаті представників законопроєкт вперше закликає до передачі Україні ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів. Також йдеться про передачу Україні "низки інших артилерійських систем та інших видів специфічних озброєнь".
Він підкреслив, що українці зможуть використати озброєння, яке буде надіслане, дуже і дуже швидко.
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Документ, який ще має схвалити Сенат і підписати президент США, передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
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Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
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Згодом лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок.
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Наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.
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Пентагон готовий надати військову допомогу Україні одразу після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вчора пояснив, як уряд планує розподілити понад 60 млрд доларів допомоги, які ухвалила Палата представників Конгресу США. Майже мільярдів доларів планують витратити на оборону. Також виділять кошти на потенційну бюджетну підтримку, економічну допомогу та на захист кордонів і гуманітарне розмінування.