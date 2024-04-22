Частина зброї прибуде із США за декілька днів після схвалення допомоги Конгресом, - Білл Кітінг

Українці зможуть використати озброєння, яке буде надіслане, дуже і дуже швидко.

Графік, за яким Україна отримуватиме зброю від США, невідомий, і його не оприлюднять, тому що це може вплинути на стратегію війни.

Про це повідомив член комітету з питань закордонних справ Палати представників США демократ Білл Кітінг, передає "Європейська правда".

"І зброя, яка прибуде сюди, прибуде сюди швидше, ніж, я думаю, будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Частина зброї може бути за кілька днів, частина – за кілька тижнів", – додав Кітінг.

В свою чергу, республіканець Том Кейн наголосив, що проголосований у Палаті представників законопроєкт вперше закликає до передачі Україні ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів. Також йдеться про передачу Україні "низки інших артилерійських систем та інших видів специфічних озброєнь".

Він підкреслив, що українці зможуть використати озброєння, яке буде надіслане, дуже і дуже швидко.