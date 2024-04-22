Перші поставки в Україну артилерійських боєприпасів за чеською ініціативою будуть наприкінці травня, — Боррель

Поставки 155-мм артилерійських снарядів за чеською ініціативою для України очікуються вже наприкінці травня 2024 року.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі, пише Укрінформ.

Дипломат уточнив, що поставка цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

"Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів", — сказав Боррель і додав, що дії повинні бути скоординовані. Адже наразі є дві важливі мети снаряди та ППО для України.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.

Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.