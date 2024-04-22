Сунак заявив, що перший рейс із шукачами притулку до Руанди вилетить у липні

“Ми готові. Плани є. І ці рейси будуть, що б не сталося”, сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що перший авіарейс із шукачами притулку до Руанди вилетить через 10-12 тижнів, пише Reuters.

Очільник уряд під час пресконференції не окреслив точні деталі плану, але сказав, що уряд зробив конкретні приготування.

“Я можу підтвердити, що ми поставили роботу аеродрому у режим очікування, забронювали комерційні чартерні літаки на певні слоти, і у нас є 500 добре навчених осіб, готових супроводжувати нелегальних мігрантів аж до Руанди, і ще 300 пройдуть навчання найближчими тижнями”, ‒ cказав Сунак.

“Ми готові. Плани є. І ці рейси будуть, що б не сталося”, ‒ додав він.

Відповідно до графіку, який представив прем’єр, перший рейс вирушить в липні.

Сунак також сказав, що він впевнений, що план відповідає всім міжнародним зобов'язанням Великої Британії, відповідаючи на запитання про членство Лондона в Європейській конвенції з прав людини.

“Якщо ми коли-небудь постанемо перед вибором між нашою національною безпекою ‒ безпекою наших кордонів ‒ і членством в іноземному суді, я, звичайно, завжди віддаватиму пріоритет нашій національній безпеці”, ‒ сказав він.