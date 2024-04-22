Сунак заявив, що перший рейс із шукачами притулку до Руанди вилетить у липні

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що перший авіарейс із шукачами притулку до Руанди вилетить через 10-12 тижнів, пише Reuters.
Очільник уряд під час пресконференції не окреслив точні деталі плану, але сказав, що уряд зробив конкретні приготування.
“Я можу підтвердити, що ми поставили роботу аеродрому у режим очікування, забронювали комерційні чартерні літаки на певні слоти, і у нас є 500 добре навчених осіб, готових супроводжувати нелегальних мігрантів аж до Руанди, і ще 300 пройдуть навчання найближчими тижнями”, ‒ cказав Сунак.
“Ми готові. Плани є. І ці рейси будуть, що б не сталося”, ‒ додав він.
Відповідно до графіку, який представив прем’єр, перший рейс вирушить в липні.
Сунак також сказав, що він впевнений, що план відповідає всім міжнародним зобов'язанням Великої Британії, відповідаючи на запитання про членство Лондона в Європейській конвенції з прав людини.
“Якщо ми коли-небудь постанемо перед вибором між нашою національною безпекою ‒ безпекою наших кордонів ‒ і членством в іноземному суді, я, звичайно, завжди віддаватиму пріоритет нашій національній безпеці”, ‒ сказав він.
- Минулого тижня Палата громад британського парламенту відхилила зміни, внесені Палатою лордів до суперечливого законопроєкту Сунака про оголошення Руанди безпечним місцем для депортованих шукачів притулку. Законопроєкт таким чином повернуть до верхньої палати законодавчого органу Сполученого Королівства.
- Визначивши в законі, що Руанда є безпечним місцем для надсилання мігрантів, Сунак сподівається обійти минулорічне рішення Верховного суду, яке це заперечує.
- На початку цього року лорди прийняли 10 поправок до законопроєкту Сунака, включно з положенням про відновлення можливості судів і офіційних осіб вирішувати, чи є Руанда “безпечною” країною в окремих випадках, а також про запобігання депортації дітей без супроводу, яких помилково визначили, як дорослих.
- Правозахисний парламентський спільний комітет вважає, що законопроєкт британського уряду щодо Руанди, який називає цю африканську країну безпечним місцем для депортації людей, принципово несумісний із зобов’язаннями Лондона щодо прав людини.