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Законопроєкт про депортацію у Руанду ігнорує зобов’язання Лондона щодо прав людини, − британські депутати

Дії уряду загрожують “важко здобутій репутації Сполученого Королівства щодо верховенства права та прав людини”, йдеться у заяві спільного правозахисного комітету.

Законопроєкт про депортацію у Руанду ігнорує зобов’язання Лондона щодо прав людини, − британські депутати
Фото: EPA/UPG

Законопроєкт британського уряду щодо Руанди, який називає цю африканську країну безпечним місцем для депортації людей, принципово несумісний із зобов’язаннями Лондона щодо прав людини.

Про це йдеться у доповіді парламентського Спільного комітету Спільного Королівства з прав людини, пише The Guardian.

Окрім того, норми законопроєкту порушують міжнародне право, зокрема суперечать частинам Європейської конвенції з прав людини.

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У звіті зазначено, що незрозуміло, чи безпеку людей справді можна гарантувати. Дії уряду загрожують “важко здобутій репутації Сполученого Королівства щодо верховенства права та прав людини”.

“Майже повне виключення судового контролю зі законопроєкту має на меті підірвати конституційну роль національних судів у притягненні виконавчої влади до відповідальності”, − йдеться у звіті.

Комітет отримав оцінки від юридичних експертів, науковців та неурядових організацій. Переважна більшість заявила, що законопроєкт не відповідає законодавству про права людини.

Що було раніше

  • Законопроєкт про надання притулку в Руанді представили торік у грудні після того, як Верховний суд визнав незаконним план уряду відправити шукачів притулку в цю африканську країну.
  • Суд вирішив, що існує ризик того, що людей, вивезених до Кігалі, повернуть до країн їхнього походження, а вони можуть зазнати переслідувань усупереч міжнародному та національному праву.
  • Намагаючись врятувати угоду, Сунак видав “надзвичайний” закон, відповідно до якого Руанда є безпечною країною. 
  • Наприкінці грудня проєкт пройшов Палату громад, а сьогодні стартує його розгляд у Палаті лордів.
  • Водночас у січні британський уряд визнав, що Руанда все ще має “проблеми з дотриманням прав людини”.
  • Лондон авансом вже заплатив Руанді майже 300 млн доларів за план з переселення мігрантів. У 2024-му також планується виплата додаткових 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
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