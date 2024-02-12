Законопроєкт про депортацію у Руанду ігнорує зобов’язання Лондона щодо прав людини, − британські депутати

Дії уряду загрожують “важко здобутій репутації Сполученого Королівства щодо верховенства права та прав людини”, йдеться у заяві спільного правозахисного комітету.

Законопроєкт британського уряду щодо Руанди, який називає цю африканську країну безпечним місцем для депортації людей, принципово несумісний із зобов’язаннями Лондона щодо прав людини.

Про це йдеться у доповіді парламентського Спільного комітету Спільного Королівства з прав людини, пише The Guardian.

Окрім того, норми законопроєкту порушують міжнародне право, зокрема суперечать частинам Європейської конвенції з прав людини.

У звіті зазначено, що незрозуміло, чи безпеку людей справді можна гарантувати. Дії уряду загрожують “важко здобутій репутації Сполученого Королівства щодо верховенства права та прав людини”.

“Майже повне виключення судового контролю зі законопроєкту має на меті підірвати конституційну роль національних судів у притягненні виконавчої влади до відповідальності”, − йдеться у звіті.

Комітет отримав оцінки від юридичних експертів, науковців та неурядових організацій. Переважна більшість заявила, що законопроєкт не відповідає законодавству про права людини.

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